

هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره القادسية في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في المواجهة قبل الأخيرة من القسم الثاني للدوري العام لكرة السلة، وتسبقهما مباراة تجمع القرين والتضامن في الـ 5 مساء على الصالة نفسها.



تأتي مواجهة «الأبيض» و«الأصفر» لحسم صدارة الدوري، وذلك قبل الانتقال إلى الدور قبل النهائي الحاسم على لقب المسابقة، ويحتل القادسية صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الكويت الثاني، وقد ضمن الفريقان تأهلهما مسبقا للدور نصف النهائي.



يملك القادسية المتصدر العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه من بينهم عبدالمحسن الموسوي، ومحمد اشكناني، والأميركيان ألونو، ولوري، وقد قدم «الأصفر» مستويات رفيعة الموسم الحالي بقيادة مدربه الأميركي انتوني ستيبنغ، ويطمح أن ينهي الدوري في صدارة الترتيب.



على الجهة الأخرى، يسعى الكويت حامل اللقب إلى بسط هيمنته على «السلة» وتسجيل انتصار جديد على القادسية، ومدربه الألماني بيتر شومرز يعلم جيدا نقاط ضعف وقوة خصمه، ويملك الكثير من الخيارات التكتيكية بتوافر عدد غير قليل من اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، وألكسندر الغيص، وتركي حمود، وعمران جوهر، وعبدالرحمن السهو، بالإضافة إلى ثلاثي المحترفين ماركوس هانت، وكادي لالان، وانتوني كار، بما يعد بمواجهة من العيار الثقيل بين الكبيرين.