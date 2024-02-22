

انطلقــت منافســات النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية ضمن دورة الألعاب الرياضة الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم على ملاعب مارينا مول بمشاركة 6 جهات تعليمية حكومية وخاصة، حيث أسفرت نتائج الأدوار التمهيدية عن احتلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لقمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزين، بينما جاءت الجامعة الأمريكية ثانية بفوز وهزيمة فكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ثالثة بهزيمتين، بينما تصدرت كلية الكويت التقنية قمة المجموعة الثانية بفوزين وجاءت الجامعة الأسترالية ثانية فجامعة الخليج ثالثة.



وطبقا لنظام البطولة، يتأهل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلية الكويت التقنية للدور قبل النهائي، بينما تتقابل الجامعة الأمريكية مع جامعة الخليج، والجامعة الأسترالية مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتحديد المتأهلان لنصف النهائي.



وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي للشؤون الفنية د.سلمان حاجي، أن النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية شهدت منافسة قوية خلال الأدوار التمهيدية على الرغم من مشاركة 6 مؤسسات تعليمية فقط، وقال: «نتطلع إلى زيادة العدد خلال النسخة الثانية خاصة بعدما تم توفير كل عوامل نجاح البطولة من تنظيم وكل الأمور اللوجستية».



من جانب آخر، تختتم اليوم منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية بمواجهتين ضمن المجموعة الثانية، إذ يلتقي التعليم الخاص الرابع بدون رصيد مع منتخب منطقة الفروانية صاحب الصدارة بـ 6 نقاط، كما تتقابل منطقة الجهراء الثالثة بـ 3 نقاط مع منطقة العاصمة بالرصيد نفسه، بينما احتل منتخب منطقة حولي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الأحمدي ثانيا بـ 3 نقاط، ومبارك الكبير ثالث بدون رصيد.