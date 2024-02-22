

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر في ديوان والده، وبحضور الأمين العام للاتحاد د.عبدالله عبدالعزيز، الحكم الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام بمناسبة اجتيازه دورة الدراسات التحكيمية الدولية التي أقيمت أخيرا في تايلند ونيله الشارة الفضية في التحكيم. وهنأ الجابر الحكم عبدالرؤوف بهذا الإنجاز الذي يدعو للفخر، باعتباره أول كويتي يحصل على هذه الدرجة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته التحكيمية، فيما عبر عبدالرؤوف عن شكره وامتنانه للشيخ أحمد الجابر على حسن الاستقبال والتكريم والاهتمام باللعبة ومساندة منتسبيها. ويعد عبدالرؤوف عبدالسلام الحكم العربي الوحيد الذي شارك في دورة الدراسات التحكيمية (كحكم عام) التي تؤهله لإدارة منافسات جميع بطولات التنس الدولية الكبرى.