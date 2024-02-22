

يعقوب العوضي



نجح السالمية في الفوز على الفحيحيل 33-26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري اليد العام، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 6 نقاط محتلا وصافة الترتيب العام بفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 4 نقاط.



وقاد محمد مسعودان الفحيحيل باقتدار في الشوط الأول ليكون ندا للسالمية، اذ دفع «الأحمر» بلاعبي الخبرة أمثال خالد مناحي وصقر الفهد، بينما استخدم في الهجوم عبدالله سعد وعمر الابراهيم والمحترف ساندرو ابراموفيتش ومن خلفهم حارس المرمى محمد متعب الذي تألق في الذود عن مرماه. في المقابل، قاد السالمية المنجي البناني الذي نجح في فرض سيطرته والتفوق في نهاية المطاف مستفيدا من علي بولند وحيدر دشتي رغم تلقيه البطاقة الحمراء اثر كرة مشتركة بالإضافة إلى علي الحداد.



إلى ذلك، يلتقي اليوم القادسية (نقطتين) مع اليرموك (بلا نقاط) في الـ 5.00 مساء، بينما يتواجه العربي (نقطتين) مع خيطان (نفس الرصيد) كما فاز القرين على التضامن بنتيجة 40-15.