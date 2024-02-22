

القاهرة - محمد سامي



أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيانا رسميا حول التراشق اللفظي الذي حدث بين مناصري فريقي الإسماعيلي والزمالك في لقائهما بالجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، حيث أعرب المجلس عن رفضه التام لخروج جماهير الكرة المصرية عن النص على اختلاف انتماءاتها وبالأخص جماهير الأندية الشعبية التي تعتبر حجر الزاوية للكرة المصرية.



وصرح نائب رئيس النادي الإسماعيلي فرج عمران: «لابد أن نصدر جميعا صورة وانطباعا إيجابيا عن الروح الرياضية للعالم، من حق الجمهور تشجيع ناديه لكن دون تعصب أو توجيه إساءة للمنافس سواء في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة».



ووجه عمران الدعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة على غرار زيارة مسؤولي القلعة الحمراء للزمالك، وذلك في محاولة لتنقية الأجواء ونبذ التعصب بين جماهير الناديين.



وختم عضو مجلس الدراويش تصريحاته:«مستعدون لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وشرف لنا استضافته هنا في الإسماعيلية، وسنطلق من هنا مبادرة رياضية تحث على دعوة الأندية الجماهيرية لبعضها، ونأمل أن تسود الروح الرياضية الملاعب».



من ناحية أخرى، تغادر اليوم الخميس بعثة الزمالك إلى مدينة عنابة الجزائرية استعدادا لخوض مباراة أبوسليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الثانية.



وحجز الزمالك بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية بتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أبوسليم.



وفي ختام الجولة 13 من الدوري، حقق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على ضيفه بلدية المحلة بنتيجة 3-0 ليرفع رصيده بقيادة مدربه علي ماهر إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد البلدية بقيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي ستاد السلام بالقاهرة تعادل الداخلية مع ضيفه فاركو 1-1 ليبقي كلاهما في قاع الترتيب، إذ يحتل الداخلية المركز قبل الأخير بـ 8 نقاط فيما يتذيل فاركو الترتيب بـ 6 نقاط، كما تعادل سيراميكا كليوباترا بصعوبة مع ضيفه الجونة بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد الأول إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي الجونة في المركز التاسع بـ 15 نقطة.