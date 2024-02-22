

تنطلق اليوم التجارب الشتوية لبطولة العالم للفورمولا واحد في حلبة البحرين على مدى ثلاثة أيام، ويتطلع ريد بول حامل اللقب في فئة الصانعين إلى الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها الموسم الماضي، حيث هيمن على 21 سباقا من أصل 22 على مدار الموسم، ذلك دائما بقيادة الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب والمكسيكي سيرخيو بيريس.



وذكر أندريا ستيلا مدير فريق ماكلارين الذي حل رابعا في ترتيب الصانعين الموسم الماضي «إذا حافظنا على وتيرة التطوير اعتبارا من عام 2023 حتى 2024، فإننا قادرون على أن نكون في وضع قوي، يسمح لنا بمنافسة ريد بول والفرق الكبرى الأخرى التي قامت بدورها بتحسينات».



وكشفت الفرق في الأيام الأخيرة عن سياراتها للعام 2024، لكن التجربة الحقيقية ستكون للمرة الأولى على حلبة البحرين، رغم أن الجميع لن يعمد للكشف عن جميع أسراره.