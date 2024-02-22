كشفت سنغافورة عن أنها أبرمت اتفاقا دفعت بموجبه مبالغ مالية للمغنية الأميركية تايلور سويفت، لإحياء حفلات فيها، وهي المحطة الوحيدة في جنوب شرق آسيا ضمن جولتها «ذي إيراس».



وفي بيان مشترك، قالت وزارة الثقافة وهيئة السياحة في سنغافورة إن السلطات عملت بشكل مباشر مع منظمي الجولة لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بهذا الحدث. في الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء التايلندي سريثا تافيسين إن سنغافورة توصلت إلى اتفاق حصري مع تايلور سويفت ينص على أن تكون الدولة المدينة محطتها الوحيدة في جنوب شرق آسيا.



ورفضت سلطات سنغافورة الكشف عن المبلغ المدفوع، ولم تشر إلى ما إذا كانت قد أبرمت اتفاقا حصريا بحجة مبدأ سرية العقود التجارية. وشددت السلطات على أنه من المتوقع أن تحقق حفلات النجمة «فوائد كبيرة لاقتصاد سنغافورة».