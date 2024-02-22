

نظم مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية التربية حفل تكريم قائمة العميد الشرفية والفائقين للعام الجامعي 2022-2023 تحت رعاية وبحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور عيسى محمد البلهان يوم الأربعاء الموافق 14-02-2024 على مسرح كلية التربية في مدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا الصدد أكد القائم بأعمال عميد الكلية أ.د. عيسى محمد البلهان أن كلية التربية تسهم في الارتقاء بنظام التعليم في وطننا الغالي، وذلك من خلال خريجيها المعلمين، وأن الكلية تفخر بتكريم أبنائها الذين يعملون في أشرف مهنة على وجه الأرض، وقال «إن كلية التربية شهدت تكريما مستحقا لهؤلاء الطلبة لأنهم ضربوا مثالا يحتذى به استحقوا به هذا التكريم».



وأعرب عن شكره الجزيل لبنك بوبيان لرعايته الكريمة، وتوجه بالشكر للزملاء أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع موظفات مكتب التوجيه والإرشاد بالكلية.



بدورها، تقدمت القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية الدكتورة مريم المذكور بالشكر والتقدير لموظفات مكتب التوجيه والإرشاد على جهودهن في إقامة هذا الحفل، وتوجهت بالشكر لعمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء الأمور، متمنية للفائقين مزيدا من التفوق والازدهار.



وفي الختام قام أ.د. عيسى البلهان والدكتورة مريم المذكور بتكريم الطلبة الفائقين.