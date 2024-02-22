

قدمت الهيئة العامة للشباب جائزة الأولويات الوطنية للمهندسين الشباب المشاركين في معرض التصميم الهندسي الـ 45 الذي اختتم مساء الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بجامعة الكويت، وذلك للمشاريع المتميزة في أربعة مسارات هي: «التعليم» و«الرعاية الصحية» و«البناء والإسكان» و«خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة».



وقالت المتحدث باسم «الهيئة» أسرار الأنصاري في بيان صحافي عقب انتهاء المعرض الذي استمر ثلاثة أيام إن المشاريع الفائزة تنافست ضمن 90 مشروعا قدمها 325 مهندسا ومهندسة من خريجي كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت.



ولفتت الأنصاري إلى أن جائزة الأولويات الوطنية تدعم المشاريع المتعلقة وتربطها بمتطلبات واحتياجات المجتمع وتشمل في مجملها مسارات جودة العمل والمعيشة والتعليم والتصنيع والتنقل والمرور والتغير المناخي والرعاية الصحية والأمن السيبراني والبناء والإسكان وإعادة التدوير وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مجال الماء والغذاء ووفقا لجودتها ومدى تحقيقها هذه المسارات.



وأوضحت أن المشاريع الفائزة مرت بالعديد من التقييمات العلمية والتنموية ودورها في خدمة المجتمع، مبينة أن «الهيئة» دعمت أكثر من 40 مشروع تخرج لطلبة وطالبات الكلية هذا العام بشراكة مع الجامعة.



وأشارت إلى أن تكريم المهندسين الشباب يسهم في إبراز الكفاءة والمهارة الفنية للكوادر الوطنية ويعزز الثقة في قدراتهم ويشجع على استثمارهم في مجالات التطوير والبحث والابتكار.



وذكرت الأنصاري أن الجائزة تعد فرصة لبناء سجل حافل من الإنجازات والتميز للشباب بما يساعدهم في تحقيق مسارات مهنية ناجحة ومستقبل واعد في مجال الهندسة، مؤكدة حرص «الهيئة» على رعاية الشباب الكويتي الموهوب في مختلف المجالات.



من جانبها، قالت الطالبة فاطمة العنزي الفائزة بجائزة أفضل مشروع ضمن المسار التعليمي رفقة زميلاتها فاطمة الطليحي ولطيفة الزعبي في تصريح مماثل إن مشروعهن الفائز يركز على تحسين تجربة التعليم لدى الطلبة المكفوفين في مجال الرياضيات عبر استخدام لغة «برايل».



وأوضحت العنزي أن الهدف الرئيسي من مشروعهن هو تمكين الطلبة المكفوفين من كتابة العمليات الحسابية البسيطة بشكل تفاعلي وجذاب تعزز فهمم وإتقانهم لمادة الرياضيات، مشيدة بمبادرة الهيئة في دعم الطلبة الخريجين بهذا المجال العلمي.