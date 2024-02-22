أعادت مؤسسة مياه الشرب فتح بعض مراكز التحصيل التي سبق اغلاقها، بعد حدوث مشكلة في تطبيق الدفع الالكتروني وشكاوى عدد من المواطنين من عدم تمكنهم من الدفع الكترونيا.



ونقل موقع «أثر» عن عدد من أهالي دمشق وريفها، أنهم لم يتمكنوا من دفع فواتير المياه، عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني (سيريتل كاش ـ كاش موبايل لشركة أم تي أن)، منذ بداية الشهر الجاري.



وقال أحد المشتكين من سكان دمشق إنه منذ بداية الشهر وهو يحاول مرات عدة باليوم لدفع فاتورة المياه ولكن تبوء جميع محاولاته بالفشل، علما أنه استطاع دفع فاتورة الهاتف الأرضي.



وأضاف مشتك آخر من سكان ريف دمشق للموقع أنه بعد محاولته المستمرة لدفع فاتورة المياه عبر تطبيق سيريتل كاش، لم ينجح الأمر دون معرفته السبب، لذلك توجه إلى مركز الدفع النقدي لدفعها، معتبرا أنه «من المفترض قبل تطبيق أي قرار أن تكون جميع الأمور التقنية جاهزة، وبعدها يتم إعلامنا لدفع الفواتير عبر الدفع الإلكتروني».



وتعقيبا على الشكاوى، أوضح مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها عصام الطباع أنه تم الإعلان عن تطبيق دفع فواتير المياه عبر الدفع الإلكتروني في بداية الشهر الجاري، كما تم الإعلان عبر الموقع الرسمي للمؤسسة عن المراكز المفتوحة للدفع النقدي، والمراكز التي ستكون متاحة للاستعلام عن الفواتير، موضحا أنه مع بداية تطبيق الدفع الإلكتروني واجهتهم العديد من المشاكل التقنية.



وذكر الطباع أنه بعد تأكيد عدد من المشتركين عدم قدرتهم على الدفع بشكل إلكتروني، أعيد فتح بعض المراكز التي سبق وتم إغلاقها في دمشق وريفها، مثل مركز حي الورود في مساكن الحرس وضاحية 8 آذار وجديدة الشيباني.، بحسب ما نقل عنه موقع «أثر».



وتابع أنه من أصل 75 مركز في دمشق وريفها تم فتح 50 مركزا للدفع النقدي، لافتا إلى أنه تتم الآن معالجة هذه المشاكل التقنية، وهناك من استطاع الدفع إلكترونيا ولكن نسبتهم منخفضة منذ بداية الشهر.



بدوره، بين مدير السورية للمدفوعات أيمن ملوك لـ«أثر» أنه لا توجد مشكلة بنظام الدفع الإلكتروني في السورية للمدفوعات، ومن الممكن أن تكون هناك مشاكل تقنية لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.