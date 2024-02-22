

الدوحة - فريد عبدالباقي



انتظم لاعبو منتخب قطر الأول لكرة القدم الفائز بلقب كأس آسيا 2023، في التدريبات الجماعية مع أنديتهم استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري القطري يومي السبت والأحد المقبلين.



وكان الاتحاد القطري مدد فترة الراحة للاعبين الدوليين بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال منافسات البطولة القارية واستطاعوا الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. وضمت قائمة اللاعبين الدوليين كلا من: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) وصلاح زكريا (الدحيل) في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: المهدي علي ولوكاس مينديز (الوكرة)، وبوعلام خوخي وبيدرو ميغيل وطارق سلمان (السد)، وسلطان البريك (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وبسام الراوي (الريان)، وفي الوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر (العربي)، وعبدالعزيز حاتم (الريان)، وحسن الهيدوس وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل (السد)، وخالد محمد (الدحيل)، وفي الهجوم أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة)، وأكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد)، والمعز علي وإسماعيل محمد (الدحيل)، وخالد منير (الوكرة).



هذا، وحرص رئيس النادي العربي القطري الشيخ تميم بن فهد آل ثاني، على تكريم أبطال منتخب قطر تقديرا لما قدموه في بطولة كأس آسيا 2023، حيث كرم ثنائي العربي اللذين تواجدا مع العنابي وهما أحمد فتحي وجاسم جابر، وسط حضور نائب رئيس النادي محمد جاسم الكواري، وباقي أعضاء النادي وجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، كما كرم رئيس النادي أعضاء مبادرة مدرج العنابي تقديرا لدعمهم المستمر لمنتخب قطر طوال مسيرتهم في البطولة، والذي أسهم في تحقيق هذا اللقب.