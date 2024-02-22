

حنان عبدالمعبود



وقّع المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة (ايكو) لحاضنات الأعمال بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعارف والعمل المشترك على تنفيذ مشاريع ومبادرات بيئية مبتكرة.



وقال نائب المدير العام للدعم المؤسسي بالمركز ناصر الهلالي في بيان صحافي إن الشراكة مع (ايكو) تمثل نقطة تحول في مساعينا لدعم الاستدامة من جميع الجوانب، مضيفا أن هذا التعاون يعكس رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر خضرة واستدامة.



وأوضح الهلالي أن الجهتين تعملان معا على تطوير مبادرات تعليمية وبحثية تسهم في حماية البيئة، مبينا أن المركز متحمس للفرص الجديدة التي ستنشأ عن هذه الشراكة لتعزيز الابتكار والمعرفة حول الطاقة المتجددة والحلول.



من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم المركز العلمي محمد السنعوسي وفق البيان إن المذكرة تعتبر إثباتا لالتزام المركز بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم هذا الهدف من خلال الجمع بين الخبرات والموارد من كلا الطرفين.



بدوره، أعرب مؤسس وصاحب شركة (ايكو) جاسم العبوه عن أمله بأن يسهم التعاون مع المركز العلمي بالمزيد من الابتكار حول أهمية الطاقة المتجددة والممارسات البيئية الجيدة.