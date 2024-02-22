

أعلن مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا (ملست آسيا) اختتام فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية في الروبوت الـ17 للعام الدراسي الحالي بعنوان (مسابقة روبوت الزراعة المائية) التي ينظمها مكتب الملست بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس وزارة التربية، مؤكدا أهمية مسابقة الكويت السنوية للروبوت في دعم وتعزيز قدرات الناشئة والطلبة بأنشطة متنوعة.



وأكد المدير الاقليمي لمكتب المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست اسيا» داود الأحمد ان التصفيات النهائية للمسابقة تنافس فيها 29 مدرسة متوسطة بنين وبنات من المناطق التعليمية الست ومثلها 58 طالبا وطالبة اضافة إلى 29 مدربا ومدربة، معلنا النتائج النهائية للتصفيات بفوز ثلاث مدارس متوسطة بنين بالمراكز الثلاثة الاولى وهي «مركز أول: مدرسة عبد المحسن مسلم الزامل المتوسطة بنين، ومركز ثان: مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة بنين، ومركز ثالث: مدرسة عباد بن بشر المتوسطة بنين»، ومعلنا أن نتائج مدارس البنات جاءت كما يلي «مركز أول: مدرسة السرة المتوسطة بنات، ومركز ثان: مدرسة بدر المتوسطة بنات، ومركز ثالث: مدرسة القيروان المتوسطة بنات، ومركز ثالث مكرر: مدرسة منيرة عثمان السعيد المتوسطة بنات».



وأعرب الأحمد عن اعتزاز مكتب ملست اسيا باهتمام ومشاركة عشرات المدارس والطلاب والطالبات في المسابقات السنوية سعيا لاستثمار أوقات فراغهم في العلوم والتكنولوجيا، فضلا عن تطوير قدراتهم المهارية ومعارفهم التقنية في مجالات الروبوت، مشيرا إلى التطور الملحوظ خلال السنوات الماضية من حيث أعداد المشاركين والمشاركات في المسابقات التي انطلقت من العام الدراسي 2007/2006.



مشيدا بجهود الموجه الفني العام للحاسوب الأستاذة منى سالم وحرصها على توفير أعلى نسبة مشاركة مدرسية وطلابية في مسابقة هذا العام، لافتا إلى أهمية التعاون الايجابي والمميز بين مكتب ملست آسيا والتوجيه الفني العام للحاسوب في تنفيذ البرامج والمشاريع العلمية التي يتم وضعها للطلاب والطالبات، وإلى أهمية الأثر الايجابي للأنشطة العلمية (اللا صفية) في حياتهم.



وبين المدير الاقليمي لمكتب ملست أسيا ان التصفيات النهائية لمسابقة الكويت المدرسية السنوية في الروبوت الـ17 شهدت أجواء تنافسية عالية نسبة لهذا العدد الكبير من المدارس والطلاب والمدربين المشاركين هذا العام، وقد شاركت في المسابقة مدارس المرحلة المتوسطة بنات وهي «منيرة عثمان السعيد م بنات، وجميلة بو حيرد م. بنات، والشامية المشتركة، والسرة م. بنات، وأمامة بنت حمزة م. بنات، ونائلة متوسطة بنات، ومعهد قرطبة الديني ـ بنات، والمعهد الديني بجابر الأحمد - بنات، والفيحاء م. بنات، وهيا عبدالرحمن الجاسم م. بنات، والقيروان م. بنات، وبيان م. بنات، وحذافة بنت الحارث م. بنات، وأم كلثوم بنت عقبة م. بنات، وأم الدحداح الانصارية م. بنات، وبدر م. بنات، والصباحية م. بنات، وأم حكيم بنت الحارث م. بنات، واليسرة م. بنات. كما شاركت مدارس المرحلة المتوسطة بنين التالية «يوسف السيد هاشم الرفاعي م. بنين، ومعهد قرطبة الديني بنين، والعلاء بن الحضرمي م. بنين، وابن النفيس م.بنين، والشدادية م. بنين، وعبد كالرحمن بن أبي بكر م. بنين، وعباد بن بشر م. بنين، وعبدالمحسن مسلم الزامل م. بنين، وعلي السالم الصباح م بنين، والحارث السعدي م. بنين».