

تحت رعاية وبحضور عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت بالإنابة د.أحمد المخيال، نظمت كلية التربية الملتقى العلمي الخامس لطلبة الدراسات العليا في الإدارة والتخطيط التربوي بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي 2023 ـ 2024، في مسرح كلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية ـ بالشدادية، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية التربية د.غازي الرشيدي، ومدير برنامج ماجستير الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية د.مزنة العازمي، ود.مشاري العيفان، ود.محمد السماوي من كلية الدراسات العليا، وعدد من موظفي وطلبة الكلية.



وألقى عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال كلمة أعرب فيها عن سعادته بعقد هذا الملتقى الذي تنظمه إدارة ماجستير الإدارة والتخطيط التربوي في يوم بحثي مليء بالإثراء والإضافة، مؤكدا أهمية المشاركة بهذا الملتقى العلمي من خلال دعم البحث العلمي ودفع عجلة الابتكار، فضلا عن وجود العقول النيرة والخبرات الثرية بهذا الملتقى من أساتذة تخرجوا من أعرق الجامعات مع طلابهم بتقديم جلسات نقاشية مفيدة حول ما اشتمل عليه من إدارة لمؤسسات التعليم، مشيرا إلى أهمية هذا الملتقى المتميز بما يحتويه من أوراق علمية في تبادل الخبرات والأبحاث في مجال الإدارة والتخطيط التربوي، وفرصة لتعميق المعرفة، والتميز والإبداع في التعليم مما يجعله هاما في إثراء المعلومات من خلال النتائج والتوصيات بهذا الملتقى، مقدما شكره الجزيل لكل الجهود المبذولة لكل من ساهم في هذا الملتقى.



من جانبه، ذكر القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا بكلية التربية د.غازي الرشيدي، أن هذا الملتقى يزخر بالعديد من الفعاليات بوجود ما يقارب 42 محاضرا على مدار ست جلسات متواصلة، مؤكدا أهمية الإدارة والقيادة التربوية باعتبارها الطريق الريادي إلى تطوير النظام التعليمي، مبينا أن جميع الدراسات التي تحدثت عن الأنظمة التقليدية كانت تضع القيادة في أول عامل من عوامل النجاح، فضلا عن أهمية وجود قيادات تربوية متمسكة بأبحاث علمية رصينة لتكون صمام أمان غدا لتطوير النظام التعليمي، مشيدا بدور كلية الدراسات العليا في إنشاء واستحداث برامج جديدة في القريب العاجل.



بدورها، ألقت رئيس الملتقى ومدير برنامج الماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية د.مزنة العازمي كلمة قالت خلالها «إن هذا الملتقى ما هو إلا استمرار للملتقيات السابقة التي بدأت عام 2016 وهو انعكاس لرؤية جامعة الكويت وأهداف كلية الدراسات العليا»، مؤكدة أهمية هذا الملتقى بوجود تعاون مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تبادل الخبرات بين الباحثين واكتساب المعرفة وكل ما هو جديد في مجال البحث العلمي.



وفي الختام، تم تكريم كل من: عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال راعي الملتقى، ود.غازي الرشيدي، ود.أحمد العنزي، ود.سالم الهاجري، وعايشة الديحاني، على جهودهم المبذولة في هذا الملتقى، كما تم تقديم درع تذكارية لهم.