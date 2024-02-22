المحرر البرلماني



تنشر الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقائم على فكرة المزج بين قانون الانتخابات السابق وقانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات.

هذا، وقد أوقف المرسوم العمل بـ «مفوضية الانتخابات» حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات وفقا للقانون الجديد.

وحدد المرسوم الموطن الانتخابي وفقا للبيانات الرسمية الواردة في البطاقة المدنية مع عدم حرمان من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية طالما رد إليه اعتباره.

وأمس، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وبحضور عدد من الوزراء وقياديي كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.