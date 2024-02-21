أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داوود معرفي عن عودة الأندية الذي تم إلغاء إشهارها طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2017.



وظهر معرفي في ڤيديو على حساب الهيئة العامة للرياضة في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قال فيه: تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 وتماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وقواعد الحوكمة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا في استقلالية الحركة الرياضية والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت وتأكيدا على دور الدولة الراسخ وفق الدستور في تهيئة أسباب القوة لرعاية للشباب وبحسب رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابه المؤرخ 8-6-2023 والذي يقضي بعدم جواز التصدي لإلغاء قرارات إشهار الأندية، فقد ارتأينا بعد فحص التظلمات المقدمة من الأندية المتضررة وبعد تدقيق المستندات ووضعهم القانوني إلغاء قرارات الأندية المتظلمة فيما تضمنته من إلغاء قرارات إشهارها بأثر رجعي يعود لتاريخ إشهارها لما شابه من مثالب قانونية مما يستوجب إلغاءها في حق الأندية المتظلمة والتي خضعت مستنداتها للفحص والمراجعة مع تأكيدنا بأن المرحلة القادمة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة فلا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام ونؤكد أن يد القانون ستطول كل من سولت له نفسه العبث بمقدرات الأندية وشبابنا الرياضي ونعلنها صريحة أننا كما كنا وسنظل نملك الرغبة والإصرار بمكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها، ونبارك للكويت ولكم ولنا الأعياد الوطنية.