السفير الذايدي: نستذكر بكل اعتزاز تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار

أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري أمس عن أحر التهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالات الكويت بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والذكرى الـ33 ليوم التحرير، مؤكدا أن "فرحة الكويت هي فرحة خليجية ولجميع الإماراتيين ..فخليجنا واحد".

وقال المري في تصريح لـ"كونا" خلال احتفال أقامته القنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والإمارات الشمالية بحضور مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى وشخصيات رسمية وديبلوماسية "إننا في الامارات حريصون على الحضور والمشاركة في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية وان نرى التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بيننا وبين الأشقاء في الكويت".

ولفت في هذا الشأن إلى توقيع البلدين الشقيقين مؤخرا اتفاقية خاصة بحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بينهما "وذلك من شأنه تشجيع عملية الاستثمار وبناء الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، وهذا شيء إيجابي جدا لمصلحة البلدين الشقيقين".

من جهته، رفع قنصل الكويت العام في دبي والإمارت الشمالية السفير علي الذايدي في تصريح مماثل، خلال الحفل، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع.

وأعرب السفير الذايدي عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة، لافتا إلى الدور الريادي للكويت في مختلف المجالات ودورها البارز في تعزيز التعاون والصداقة الدولية، ومتمنيا للكويت دوام الازدهار والرخاء تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

وأكد عمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات بما يصب في مصلحتهما المشتركة.

وأضاف "نحتفل اليوم بذكرى العيد الوطني الـ63 والذكرى الـ33 للتحرير وفيهما نعبر عن اعتزازنا بتاريخ الوطن وانجازاته ومسيرة أبنائه الخالدة في إعلاء رايته والدفاع عن أرضه ومكتسباته"، مؤكدا أنها مناسبة عزيزة أيضا نجدد فيها الولاء والانتماء للوطن الغالي.

وقال: نستذكر بكل اعتزاز تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بأرواحهم الأبية ودمائهم أروع معاني الوفاء والفداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وقال السفير الذايدي "احتفالنا اليوم على أرض الامارات الغالية والتي تحظى فيها العلاقة مع الكويت بطبيعة خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك والتي أكدتها المواقف والأحداث التاريخية".

وتخللت الاحتفالية العديد من الفقرات التي أبرزت التراث الكويتي الغني والثقافة الكويتية، وشهدت عروضا فنية متنوعة تضمنت الأغاني الوطنية التي تعكس جمالية وتنوع الثقافة الكويتية. وقد عبر الحضور عن سعادتهم البالغة بهذا الاحتفال المميز الذي يجمعهم بروح الوحدة والفخر الوطني ببلدهم.