قتل جندي إسرائيلي على الاقل وسقط 8 جرحى بعضهم بحالة خطيرة في إطلاق نار بمستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس، وفق ما أفادت الشرطة الإسرائيلية ومسعفون.

وقالت وسائل الاعلام إن مسلحَين اثنين نفذا الهجوم، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذي هجوم معاليه أدوميم قرب القدس وتمشيط المنطقة بحثا عن آخرين، موصية السكان بعدم الاقتراب من منطقة الهجوم.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتقال شخصين اثنين كانا برفقة منفذي الهجوم ، وإغلاق الطرق المؤدية إلى مستوطنة معاليه أدوميم لإجراء عمليات تمشيط.

وطالبت بلدية معاليه أدوميم قرب القدس السكان بالبقاء في منازلهم بعد عملية إطلاق نار.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن تقارير أولية تفيد بإصابة ستة أشخاص في إطلاق نار بمحيط القدس بعضهم في حالة خطرة.

ونقلت عن المتحدث باسمها عبر منصة "إكس" القول إنها تلقت بلاغا بسقوط "ضحايا جراء إطلاق نار على الطريق 1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم".