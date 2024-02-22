أعرب سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح الخروصي، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الذكرى الـ63 لليوم الوطني والـ33 ليوم التحرير.

وعبر السفير الخروصي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس، عن أطيب تمنياته لدولة الكويت بالمزيد من التقدم والازدهار ودوام نعمة الاستقرار والأمن والأمان وأن تواصل مسيرتها نحو كل ما يتطلع إليه شعبها الشقيق من رخاء في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه بتميز العلاقات الكويتية - العمانية متمنيا لها المزيد من النماء والتطور "وهو ما تم تجسيده مؤخرا من خلال زيارة دولة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى سلطنة عمان في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري حيث حضر سموه بمعية جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حفظه الله ورعاه افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية".

وأشار السفير الخروصي إلى أن ذلك كان تتويجا للعلاقات والروابط الكويتية - العمانية الراسخة والمتينة لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين الشقيقين وتأكيدا للتعاون بينهما في مختلف المجالات وكل الصعد بما يساهم في تحقيق تطلعات وآمال البلدين لمستقبل أكثر رخاء.