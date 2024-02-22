أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أهمية تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت، لافتا إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بالقطاعات الاستراتيجية في البلاد التي يعتبر "الطيران المدني" أحد روافدها.

وقال اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع مسؤولي الإدارة العامة للطيران المدني، إن ما تشهده البلاد من تطور في سوق الطيران يأتي متزامنا مع الخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات هذا القطاع المهم والحيوي من خلال عملها القائم على تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي.

وأضاف أن إنجاز وتنفيذ مبنى مطار الكويت الدولي الجديد أحد مشاريع خطة التنمية في البلاد يلقى اهتماما خاصا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا إلى أن المشروع سيحقّق نقلة نوعية نحو بناء اقتصاد وطني قوي يدعم الرؤية المستقبلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

ودعا إلى ضرورة العمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في الإدارة العامة للطيران المدني.