استقبل سمو الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم، كلا على حدة، رئيس وأعضاء جمعية إسناد للدعم والتنمية ورئيس وأعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الكويتية، ورئيس وأعضاء جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، ورئيس وأعضاء لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني (من الكويت نبدأ، وإلى الكويت ننتهي) بنسخته الـ23.

واستمع سمو رئيس مجلس الوزراء د.محمد الصباح إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية، مشيدا سموه بما قدم خلال اللقاءات من أفكار ومقترحات بناءة من ذوي الاختصاص تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.