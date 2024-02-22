تقدم السفير الشيخ عزام الصباح بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.

وشدد السفير الشيخ عزام الصباح، في تصريح صحافي، على أن الأعياد الوطنية محطة رئيسية لمراجعة الذات في ما نقدمه للوطن من جهود وعطاء.

وأعرب عن أمله في أن يتم تبني فكرة تكريم رواد العمل الوطني في هذه المناسبة المجيدة، ممن يقدمون عطاءات ومنجزات وطنية متميزة، تسهم في تحقيق ما نطمح إليه جميعا من رفعة وازدهار من أجل الكويت الغالية.

‏وأشار إلى أن ذلك يأتي تشجيعا وتحفيزا لجميع أبناء الوطن، والشباب خصوصا لبذل المزيد من العطاء والتفاني في العمل لرفعة راية الكويت.