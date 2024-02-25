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يعقوب العوضي

واصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد تدريباته في الدمام استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي في البطولة الودية الدولية والتي تضم منتخبي المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية الأردنية والتي تستعد فيها المنتخبات الثلاثة لبطولة آسيا ن وكان الأزرق الشاب قد فاز أمس على منتخب المملكة الأردنية الهاشمية بنتيجة 23 - 17 ويلتقي في الـ 6:00 من مساء اليوم منتخب المملكة العربية السعودية على صالة القطيف في الدمام.

من جانب آخر أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا العاشرة للناشئين والمقررة في إيران أغسطس المقبل وجاء الأزرق الناشئ في التصنيف (ب) والذي ضم كلا من منتخب مملكة البحرين إلى جانب العراق وقطر فيما تضم تصنيف منتخب المملكة العربية السعودية (أ) جمهورية كوريا، إيران واليابان بينما تضم تصنيف منتخب المملكة الهاشمية الأردنية (د) كلا من سورية، الصين وأفغانستان.

وكان اتحاد اليد قد وضع خطة طويلة المدى لإعداد المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية من أشبال، ناشئين وشباب لتكوين مجاميع قادرة على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج المختلفة وتكوين نواة منتخب وطني أول قادر على تحقيق إنجازات جديدة تضاف لإنجازات كرة اليد الكويتية والتي كان آخرها التأهل إلى نهائيات كأس العالم والحصول على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية إلى جانب الحصول على برونزية الناشئين العرب.

رمز التفعيل قايد العدواني

ومما يخفى على الشارع الرياضي لكرة اليد ومحبي اللعبة أن كلمة السر في الإنجازات والتي كانت تعد رمز التفعيل يتمثل بعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومنهم أمين السر قايد العدواني، أمين الصندوق خالد طالب بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي والمبتعد عن أعين العدسات والاعلام و عضوي مجلس الإدارة مبارك الديحاني وطلال العتيبي حيث تدار اجتماعات يومية مع لجان التدريب والمنتخبات واللجنة الإعلامية برئاسة ناصر الدعاس عضو مجلس إدارة الاتحاد لتوفير البيئة المناسبة لا عداد المنتخبات الوطنية ووضع السبل للوصول إلى أعلى درجات الدعم المادي والمعنوي ناهيك عن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ممثلة بمدير المنتخبات فيصل صيوان ومدير المنتخب الوطني الأول عبدالعزيز الزعابي ومدرب منتخبنا الوطني الشاب حسين حبيب وإداريي المنتخبات الوطنية في المراحل السنية شاكر آرتي ويوسف شاهين.

صيوان: نثق بالأزرق

وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان أن منتخبنا الشاب لديه القدرة على تمثيل الأزرق بالصورة اللائقة في البطولة الآسيوية. وقال: «نثني ونثمن الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في القيام بتنظيم البطولة الدولية الودية وتقديم الدعوة لاتحادنا للمشاركة فيها، وتابع نتطلع للاستفادة القصوى من البطولة إذ يملك المنتخبان السعودي والأردني إمكانيات فنية كبيرة ستعود بالفائدة على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة».