مفرح الشمري

انتقل إلى رحمة الله الفنان المسرحي والمؤلف القدير البحريني عبدالله أحمد المقيم بدولة قطر منذ السبعينيات عن عمر يناهز 92 عاما.

والراحل عبدالله أحمد من مواليد 1932 وهو ممثل ومؤلف، بدأ مشواره الفني منذ بداية فترة الستينيات وانطلاقته الحقيقية كانت في فترة السبعينيات من القرن العشرين، عندما قام بكتابة مسرحيتين هما (عانس) و(سبع السبمبع) لفرقة المسرح القطري عام 1972، كما قام بكتابة مقالات بعنوان (حكاية المسرح في قطر) روى من خلالها بدايات المسرح القطري.

وشارك الراحل في العديد من المسرحيات كممثل ومؤلف منها «من طول الغيبات» من إخراج سيد الريس و«مرة وبس» من إخراج كمال المحيسي و«سبع السبمبع» من إخراج عبداللطيف سمهنون و«أم الزين» و«إلى اين» من إخراج هاني صنوبر و«نورة» من إخراج سعد بورشيد و«ياليل ياليل» من إخراج عبدالرحمن المناعي و«مظلوم ظلم مظلوم» و«سجلات رسمية» و«عذابات أحمد بن ماجد» من إخراج حمد الرميحي و«مجاريح» من إخراج ناصر عبدالرضا، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية مثل «التائهة» من إخراج وحيه الشناوي و«الناس الطيبين» من إخراج علي الحمادي و«البيت الكبير» من إخراج إبراهيم الصباغ و«عيال الذيب» من إخراج أحمد دعيبس و«حكم البشر» من إخراج أحمد المقلة و«درب الخطايا» من إخراج سالم الكردي.

كما شارك الراحل في عدد من الأعمال الإذاعية كممثل منها «تجار المخشر» من إخراج محمد بوجسوم و«عصافير الجنة» من إخراج ناصر المؤمن و«ربيع بلا مطر» من إخراج أحمد مفتاح.

يذكر ان الراحل عبدالله أحمد شقيق الفنان البحريني أنور أحمد ونجله الفنان والإعلامي أحمد عبدالله.

«فنون الأنباء» تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.