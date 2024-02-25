تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، برقيات تهان من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والدول الصديقة وذلك بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير.

هذا وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين، متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عبروا فيها عن خالص التهاني بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير أعربوا فيها عن صادق الدعاء بأن يمتع الله عز وجل سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسموه .

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر جوابية ضمنها سموه خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بهاتين المناسبتين مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يتغمد برحمته شهداء الوطن الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويمتع الجميع بوافر الصحة والعافية.