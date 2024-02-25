بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية اليوم توزيع مساعدات على الأسر اللبنانية واللاجئين السوريين المتضررين جراء فيضان «النهر الكبير» شمالي لبنان.



وقال منسق الاغاثة في «الصليب الاحمر اللبناني» يوسف بطرس لـ «كونا» ان المساعدات التي بدأ توزيعها بالتعاون مع جمعيته وبالتنسيق مع سفارة الكويت لدى لبنان ستستمر طوال الأسبوع، مشيرا إلى أن عملية توزيع المساعدات تتضمن حصصا غذائية ومواد عينية وبطانيات وملابس.



ولفت بطرس إلى الشتاء القاسي الذي شهده لبنان في يناير الماضي ادى إلى فيضان «النهر الكبير الجنوبي» شمالي لبنان وألحق أضرارا بالعديد من قرى عكار بعد اجتياح المياه للمنازل وخيم اللاجئين وتضرر المزروعات، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بنحو ألف اسرة وحجم المعاناة الكبير الذي طاول المزارعين والعاملين في الزراعة دفعا جمعية الهلال الاحمر الكويتية للتحرك ومد يد العون للبنانيين والاخوة اللاجئين السوريين في المنطقة المتضررة.



وأكد ان «الهلال الاحمر» لا تسارع للمساهمة في تقديم العون عند الحاجة ووقوع الأزمات في لبنان فحسب بل تعمل من خلال مشاريع خيرية فعالة على مدار السنة كمشروع توزيع الرغيف وغسيل الكلى.



يذكر ان الجمعية اسهمت في تنفيذ العديد من العمليات الجراحية الحرجة لحالات خاصة وقدمت المساعدات الطبية والعينية للمستشفيات اللبنانية وكانت من اوائل المتواجدين في بيروت بعد انفجار المرفأ في اغسطس 2020 وساهمت في ترميم عدد كبير من مستشفيات العاصمة ومساعدة المتضررين والمساهمة في ترميم منازل بعضهم.



وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدها لبنان يناير الماضي ادت إلى فيضان النهر الكبير في منطقة عكار شمالي لبنان واقتحام السيول أراضي وممتلكات المزارعين ومنازلهم في ضواحي البلدات الواقعة على ضفاف النهر.