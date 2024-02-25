

من المتوقع أن تعود شركة «آبل» إلى إصدار النسخة المحدودة من هواتف «آيفون» والتي تحمل الطراز (SE)، وذلك بحسب بيانات تسربت لوسائل إعلام مختلفة.



ومن المتوقع أن تطرح شركة آبل الهاتف (iPhone SE 4) خلال العام المقبل 2025، على أنه سيأتي مع ترقية كبيرة للشاشة، وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهاتف المتوقع سيأتي بجملة مواصفات عالية.



وبحسب تقرير نشره موقع (The Elec)، وهو موقع مختص بأخبار التكنولوجيا وأحدث التقنيات مقره في كوريا الجنوبية فان شركة «آبل» تتفاوض حاليا مع شركات كورية كبرى من أجل الحصول على شاشات بمواصفات عالية لهاتفها (SE4) الذي يتوقع أن يتم طرحه العام المقبل.



وقال التقرير الذي اطلعت عليه «العربية نت» إن «آبل» تتفاوض حاليا مع ثلاث شركات مختصة بتصنيع مكونات الشاشات، وهي «سامسونج ديسبلاي» و«تيانما» و«بي أو إي»، حيث ترغب «آبل» في الحصول على شاشات (OLED) الأكثر تطورا.



ويعتقد أن هذه الشاشات مصنوعة بنفس المواصفات الموجودة في «آيفون 14» مقاس 6.1 بوصات، وهي ترقية كبيرة بالنسبة لهواتف (SE) التي كانت تحتوي على لوحة LCD مقاس 4.7 بوصات.



ومن المتوقع أيضا أن يحتوي «آيفون أس إي 4» على خاصية التعرف على الوجه أيضا، إضافة إلى جملة من المزايا الموجودة في «آيفون 14».



وأشارت تسريبات سابقة إلى أن (iPhone SE 4) يمكن أن يأخذ المزيد من المواصفات المتوافرة في «آيفون 14» بما في ذلك استعارة بطاريته. ومع ذلك، فلاتزال شركة آبل تميز هاتف (SE) الجديد عن هاتفها التقليدي الأقدم من خلال منحه كاميرا خلفية واحدة فقط، على الرغم من أنها قد تكون بدقة 48 ميغابكسل.



وتم إطلاق أحدث هاتف من طراز «أس إي» في عام 2022، وتصميمه الأساسي متطابق مع «آيفون 8» الذي تم إطلاقه في العام 2017، كما أن أجزاءه كذلك باستثناء الشرائح.