عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح اليوم فعاليات ملتقى الكويت لتكريم رواد ورائدات الوطن العربي والذي تقيمه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والذي تستمر فعالياته حتى 27 فبراير الجاري تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية.



‏وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي إن اللجنة الكشفية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات عقدت اجتماعها الخامس في الكويت بحضور 19 دولة، مشيرا إلى أنها مناسبة طيبة ان يشاركنا الأشقاء احتفالاتنا بالأعياد الوطنية.



وأضاف الطريجي ان الاجتماع كان مثمرا وخرجنا منه بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة الحركة الكشفية والارشادية حيث تم اعتماد عدد من اللجان الفرعية واعتماد اسماء ممثلي هذه اللجان لجميع الدول العربية، لافتا إلى ان الاجتماع شهد تقدم عدد من الدول لاستضافة ملتقيات كشفية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات اذ تقدمت سلطنة عمان الشقيقة لاقامة ملتقى للرواد خلال شهر اغسطس المقبل وكذلك الامارات وقطر وليبيا لاستضافة ملتقى خلال مايو المقبل.



واشاد بتفاعل الرواد الايجابي في هذا الجانب منوها إلى ان الكويت تمكنت من لم الشمل واجتماع جميع الدول الأعضاء على ارضها في بادرة طيبة شهدت تلاحم وتكاتف من كافة المشاركين الذين اعربوا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للكويت على استضافتها لهذه الملتقيات التي فتحت الباب لجميع الدول للسباق على طلب استضافة الملتقيات وذلك بعد ان رأت دور الكويت الكبير في احياء كامل للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من خلال تنظيمها لمجموعة من الفعاليات والانشطة والملتقيات التي حققت انجازا على مستوى الوطن العربي.