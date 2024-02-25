هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اليوم القيادة السياسية بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن اليوسف بعث ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة عاهد فيها سموه على «الولاء والوفاء للوطن والاستعداد التام للذود عن ترابه الغالي» متضرعا إلى الباري جل وعلا أن يعيد هذه المناسبات الوطنية وسموكم «تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية وعلى الشعب الكويتي الوفي بالخير والرخاء وأن يحفظ بلدنا عزيزا شامخا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سموكم الحكيمة».



وأفادت «الدفاع» بأن اليوسف بعث ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب فيها عن أطيب التمنيات بهذه المناسبات الوطنية سائلا المولى تعالى أن يعيدها على القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمزيد من الرخاء والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.



من جهتها قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بعث ببرقية إلى صاحب السمو الأمير بهذه المناسبة رفع خلالها نيابة عن جميع منتسبي «الداخلية» إلى المقام السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات سائلا المولى جل وعلا أن «يعيد كل المناسبات وسموكم ينعم بتمام الصحة والعافية.



وبحسب البيان أكد وزير الداخلية أن أبناء وبنات وزارة الداخلية سيكونون كعهد سموكم بهم واضعين نصب أعينهم الحفاظ على أمن الوطن وتطبيق القانون وحماية الأرواح والممتلكات مستعينين بالله ثم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن سموكم لينعم كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بالأمن والاستقرار والرخاء داعيا المولى عز وجل أن «يحفظ سموكم من كل سوء ومكروه وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا أمنه وازدهاره في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة».



ووفق البيان فقد بعث وزير الداخلية بالوكالة ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قال فيها «يطيب لي بمناسبة قرب حلول العيد الوطني ويوم التحرير أن أنوب عن جميع منتسبي وزارة الداخلية لأرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا».



وأضاف أن كل أبنائك وبناتك منتسبي الوزارة ينتهزون هاتين المناسبتين ليؤكدوا لسموكم حرصهم الدائم على بذل كل ما في وسعهم لتظل صروح هذا الوطن آمنة مستقرة مستعينين بالله ثم التوجيهات السديدة والرشيدة من لدن صاحب السمو وسموكم حفظكم الله ورعاكم.