محمد الدشيش

وسط أجواء من السعادة والمرح، وتزامنا مع ذكرى الأعياد الوطنية، بدأت الاحتفالات بشارع الخليج اليوم وسط مواكبة أمنية ومتابعة من وزارة الداخلية.

«الأنباء» كعادتها السنوية رصدت مظاهر الاحتفالات، والتقت مع عدد من المواطنين والخليجيين، وفيما يلي التفاصيل:

وكانت البداية مع علي حسن البلوشي وأسرته من سلطنة عمان والذي قال: نحن في الكويت الحبيبة التي درست في مدارسها بمنطقة الأحمدي واليوم أنا وأسرتي جئنا إلى «عروس الخليج» لنشارك أهلها أفراحهم، مبينا ان هذه عادة سنوية ندعو الله ألا تنقطع وأسعدني مشاهدة شوارع الكويت متزينة بالإعلام وصور صاحب السمو الأمير.

بدوره، قال المواطن سالم الحساوي إن الاحتفالات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة وهي تذكرني باحتفالات السبعينيات مع اختلافات في بعض الأشياء، ففي السابق كانت تشارك جميع المدارس والوزارات والإدارات والمحافظات في الاحتفالات، وكنا نشاهد الفرق الشعبية على شارع الخليج وفي ساحة العلم تقدم أروع الفنون والأغاني الوطنية.

وأضاف الحساوي: أشيد هذا العام بمنع استخدام البالونات ومسدسات المياه والتي ستسهم في الحد من الإسراف في المياه وكما ستحد من المشكلات التي كانت تحدث بين الشباب بسببها.

من جانبها، رفعت زينب القلاف أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير بمناسبة الأعياد الوطنية، مضيفة: أعيادنا واحتفالاتنا كل عام مميزة وهذا العام مميزة اكثر بعد منع استخدام بالونات المياه والتي كانت تتسبب في تشويه المنظر بشارع الخليج.

من جهته، قال علي خلف راشد والذي احتفل بالأعياد على طريقته الخاصة حيث كانت ترافقه إحدى السيدات وهي ترتدي الزي الشعبي القديم: «أهنئ صاحب السمو الأمير والحمد لله سياراتنا كشف ونظيفة ولبسنا كشخة وما تغير علينا شيء والسبب يعود لمنع استخدام بالونات المياه».

من ناحيتها، قالت لينا الشامي وهي عربية ومن مواليد الكويت ان احتفالات هذا العام جميلة والكويت اجمل حفظها الله من كل مكروه وسوء ودامت أعيادها وأفرحها.

في السياق ذاته، قال د.مسلم درويش: أهنئ صاحب السمو والشعب الكويتي بهذه المناسبة السعيدة ولفت انتباهي اختفاء ظاهرة البالونات ومسدسات المياه وأقول شكرا لكن من ساهم في إصدار هذا القرار.

كما التقت «الأنباء» مع مجموعة من الأطفال الذين احتفلوا مع أسرهم على شارع الخليج، حيث أعربوا عن حزنهم لقرار منع استخدام بالونات ومسدسات المياه، معتبرين أنها فرحة الأعياد الوطنية بالنسبة لهم.