واصل عداد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الارتفاع مسجلا أمس 29606 آلاف شهيد، فيما تحدث وسائل إعلام إسرائيلي عن خطوط عريضة تم الاتفاق عليها خلال محادثات بباريس حول صفقة تبادل للمحتجزين وهدنة في غز.

وأكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أن محادثات باريس بشأن قطاع غزة كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرين إلى التوصل لاتفاق على إطار محدث لصفقة تبادل المحتجزين.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هناك تقدما يسمح بالانتقال لتحديد عدد المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الوفد الإسرائيلي عاد صباح الجمعة من العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في الاجتماعات برفقة ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة.

من جهتها كانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت أن الفريق الإسرائيلي في مفاوضات باريس بشأن المحتجزين، برئاسة رئيس الموساد دافيد بارنياع، حصل على الضوء الأخضر من مجلس الحرب لتخفيف موقفه، فيما يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز في غزة.

ونقلت الصحيفة عن «القناة 12» في التلفزيون الإسرائيلي القول إن إسرائيل قد تبدي مرونة أيضا، فيما يتعلق بمدة هدنة يتم خلالها تنفيذ الاتفاق وبمسائل تتعلق بإعادة إعمار غزة بعد الحرب وعودة مواطني شمال غزة إلى ديارهم.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن إسرائيل «سوف تصعد من ضغطها العسكري حتى اللحظة الأخيرة لأن المفاوضات تحت القصف هي التي تتيح الحصول على نتائج أفضل».

ميدانيا، قتل العشرات في قصف وغارات إسرائيلية في قطاع غزة وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وقالت الحركة صباح السبت إن القوات الإسرائيلية شنت أكثر من 70 غارة على منازل المدنيين في دير البلح وخان يونس ورفح من بين مواقع أخرى خلال 24 ساعة، أسفرت عن مقتل 92 شخصا على الأقل. وقالت الحركة إن القتال يدور في منطقة الزيتون في الشمال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيل المتواصلة في قطاع غزة لليوم الـ 141 على التوالي إلى 29606 أشخاص.

وذكرت الوزارة في بيان أن الجيش الإسرائيلي «ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 قتيلا و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وتابعت أنه «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

في الأثناء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمال غزة، وقام باعتقال أطباء ونازحين بالمستشفى وتجريدهم من ملابسهم.

هذا ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف عناصر شرطة حماس في غزة». وأضاف الموقع، أن إسرائيل رفضت «لأن أحد أهدافها التأكد من أن حماس لم تعد تدير القطاع».