بذل المزيد من العمل والعطاء حتى تخرج الاحتفالات بالصورة الحضارية التي تليق بمكانة الكويت



‏تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح اليوم السبت الموافق 2024/2/24، النقاط الأمنية لاحتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية برفقة وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح وعدد من القيادات الامنية.

‏والتقى اليوسف القيادات الأمنية والضباط والأفراد من مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في خطة تأمين الاحتفالات، مستمعاً إلى شرح كامل عن مسؤولياتهم وطبيعة واجباتهم ونطاق اختصاصاتهم ضمن خطة الانتشار في جميع محافظات دولة الكويت، كما استمع إلى شرح لآلية عمل غرفة العمليات الميدانية وكاميرات المراقبة والتي تنقل كافة الاحداث التي تتواجد بها موقع الاحتفالات .

‏كما شدد الشيخ فهد اليوسف على أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب، والتعامل الحازم مع أي خروج على القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة، والحد من اي سلوكيات سلبية، مطالباً إياهم بسعة الصدر والابتسامة الدائمة بمشاركة الجميع من المواطنين والمقيمين في الفرح بهذه المناسبات الغالية، ويوصي بالحزم في تطبيق القانون على المخالفين.

‏ووجه وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

الدعوة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع والفرح والمشاركة في الاحتفالات، مؤكداً لهم أن إخوانهم رجال الامن سيكونون معهم وسوف يعملون لخدمتهم، مثمناً جهود العناصر الامنية المتواجدة ومطالباً الجميع بالتعاون مع رجال الامن.