أعلن الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام د. يوسف السريع أن قطاع الإذاعة أعد برامج إذاعية لتقديمها يومي 25 و 26 فبراير بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأوضح السريع في تصريح ل(كونا) أن الوزارة أعدت سهرات درامية إذاعية بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية من بطولة نخبة من الشباب خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك برامج تاريخية تراثية تستضيف متخصصين في الأدب والتراث وتاريخ الكويت.



كما تشمل الدورة البرامجية انتاج عدد من الأغاني الوطنية لكبار الفنانين والملحنين والشعراء من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والفلاشات الوطنية والتقارير الخاصة لتبث على مدار الساعة في جميع محطات إذاعة دولة الكويت.



ولفت إلى الأهمية الكبيرة لهذه البرامج في تعزيز روح المواطنة وإبراز الدور الكبير الذي أداه الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه وعلى مقدراته.