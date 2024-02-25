وافق مجلس الحرب الإسرائيلي على إرسال وفد تفاوضي إلى قطر ضمن جولة جديدة من المفاوضات تهدف إلى التوصل لصفقة تبادل محتملة للأسرى والرهائن مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، وذلك بحسب موقع (والا) الإسرائيلي القريب من أجهزة الاستخبارات في تل ابيب.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الحرب ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تم خلاله الاطلاع على نتائج محادثات باريس التي تضمنت الخطوط العريضة لاتفاق هدنة وتبادل محتمل للرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.



وقال نتنياهو في بداية هذا الاجتماع إن" الضغط العسكري والمفاوضات الحازمة سيكون أمرا جيدا من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة".