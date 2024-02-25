البديوي: بطولات وإنجازات الشعب الكويتي خطت أروع ملاحم النضال والمثابرة والوفاء

رفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومته الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني ال63 وذكرى التحرير ال33.

وأكد البديوي في بيان أن هاتين المناسبتين تتبوآن مكانة مرموقة وعزيزة بشكل استثنائي على قلوب أبناء دولة الكويت نظرا لكونهما تخلدان وتوثقان بطولات وإنجازات الشعب الكويتي المتطلع تحت لواء قيادته الحكيمة التي خطت أروع ملاحم النضال والمثابرة والوفاء لتشييد وطن يتألق بتفرده وحداثته وعلو شأنه في شتى الميادين متوجين بذلك فصلا مبهرا في تاريخ دولة الكويت المشرق.

وأشاد البديوي بالتقدم الكبير في التنمية والازدهار والإنجازات التي حققتها دولة الكويت، مشيرا إلى دورها الريادي والمميز في تعزيز التضامن والتعاون بين دول مجلس التعاون وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم أجمع.

ودعا البديوي المولى عز وجل أن يحفظ ويسبغ على الشعب الكويتي الكريم وقيادته الرشيدة موفور الصحة والسعادة وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والرخاء على دول مجلس التعاون بقيادة قادة دول المجلس.