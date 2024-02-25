قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار الكويتي في يناير 2024 مقارنة بسيولة ديسمبر 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر يناير 2024 نحو 263.6 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 37.8% عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 2023 البالغة نحو 191.3 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.0% مقارنة مع سيولة يناير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 283.6 مليون دينار.

وأضاف التقرير أن جميع تداولات يناير 2024 جاءت عقودا، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 402 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 148 صفقة وممثلة بنحو 36.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 92 صفقة وتمثل نحو 22.5%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 15 صفقة ممثلة بنحو 3.7%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 141.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 45.6% مقارنة مع ديسمبر 2023 عندما بلغت نحو 97.1 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 53.6% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 50.8% في ديسمبر 2023.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 121.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير 2024 أعلى بما نسبته 16.4% مقارنة بالمعدل.



وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 309 صفقات مقارنة بـ 215 صفقة في ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 458 ألف دينار مقارنة بنحو 452 ألف دينار في ديسمبر 2023، أي بارتفاع بحدود 1.3%.



وأشار «الشال» إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت نحو 76.9 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -10.3% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023) حين بلغت نحو 85.8 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 29.2% مقارنة بما نسبته 44.9% في ديسمبر 2023.



وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 74.2 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بما نسبته 3.6% مقارنة بمعدل 12 شهرا، وارتفع عدد صفقاته إلى 91 صفقة مقارنة بـ 75 صفقة في ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 845 ألف دينار مقارنة بنحو 1.14 مليون دينار في ديسمبر 2023، أي بانخفاض بحدود -26.1%.



وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 43.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 592.1% مقارنة مع ديسمبر 2023 حين بلغت نحو 6.2 ملايين دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 16.4% مقارنة بما نسبته 3.3% في ديسمبر 2023، وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 42.4 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر يناير أعلى بنحو 1.9% عن متوسط آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات مقارنة بـ 6 صفقات لشهر ديسمبر 2023، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر يناير 2024 نحو 5.40 ملايين دينار مقارنة بمعدل ديسمبر 2023 والبالغ نحو 1.04 مليون دينار، أي بارتفاع بحدود 419.1%.



كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2.11 مليون دينار خلال يناير 2024، مقابل صفقة واحدة بقيمة 2.10 مليون دينار خلال ديسمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.5%.



وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2023)، نلاحظ أنها حققت انخفاضا من نحو 283.6 مليون دينار إلى نحو 263.6 مليون دينار، أي بما نسبته -7.0% كما أسلفنا. وشمل الانخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة -15.9%، سيولة النشاط التجاري بنسبة -10.6%، سيولة نشاط المخازن بنحو -6.2% وسيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -0.1%.