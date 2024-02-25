أسامة دياب

هنأت السفيرة الأميركية لدى البلاد كارين هيديكو ساساهارا الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.



وقالت ساساهار: في تصريحات صحافية: «نيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير».



وأضافت: «هذان اليومان يشكلان لحظات حاسمة في تاريخ الكويت، حيث يوافقان يوم تأسيس الدولة الكويتية الحديثة والذكرى الثالثة والثلاثين لتحريرها».



وتابعت: «قبل أكثر من ثلاثة عقود، قادت القوات الكويتية والأميركية والتحالف هجوما لطرد جيش صدام حسين من الكويت، ومنذ ذلك اليوم ترسخت بين الولايات المتحدة والكويت روابط قوية تزداد يوما بعد يوم».



وأشارت ساساهارا إلى «أننا نكرم الذين قاتلوا وعانوا واستشهدوا من أجل الحرية التي يتمتع بها الشعب الكويتي اليوم، وتفخر الولايات المتحدة بقيادتها للتحالف الدولي الذي جاء لمساعدة الكويت».



وأوضحت أن «كل منزل يتزين بالأعلام، وفخر المواطنين الكويتيين الواضح يضاهي روح أميركا خلال احتفالات الرابع من يوليو بعيدنا القومي».



وختمت: «خلال إقامتي في الكويت، سأواصل استكشاف البلاد وتعميق فهمي لنسيجها الثقافي الغني، لتعزيز روابط أكثر قوة وعمقا بين بلدينا».