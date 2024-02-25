انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية في المناطق النائية الواقعة في منطقة الشرق الأقصى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن إيغور شامراييف، نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في كامتشاتكا، قوله إنه يمكن لنحو 30 ألف شخص في شبه جزيرة كامتشاتكا أن يدلوا بأصواتهم مبكرا، ومن بينهم رعاة غزلان الرنة، والعاملون في محطات الأرصاد الجوية، وحراس المنارات، والعسكريون في المواقع المعزولة.



وكان مجلس الاتحاد الروسي قد أعلن عقد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس المقبل. كما قررت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تمديد فترة التصويت إلى ثلاثة أيام تبدأ من 15 حتى 17 مارس، لتصبح بذلك أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.



وسيشارك أكثر من 4000 ناخب في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، في التصويت المبكر في تشوكوتكا. وقال نيكولاي جونشاروف، رئيس اللجنة الانتخابية لمنطقة أوكرونغ تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي، إن أعضاء لجان الانتخابات في هذه الدائرة الانتخابية سيصلون إلى تلك المناطق بالمروحيات والمركبات الصالحة لجميع التضاريس.