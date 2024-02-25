العوضي: الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تحققت

تقدم وزير الصحة د.أحمد العوضي بخالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية.



واستذكر الوزير العوضي في بيان اليوم الأحد بطولات وتضحيات الشعب الكويتي للدفاع عن هذه الارض الغالية، قائلا: «لا يسعنا في هذا المقام الوطني الرفيع إلا أن نقف احتراما أمام تضحيات شهدائنا الأبرار منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحاضر والذين ستبقى ذكراهم العطرة وبطولاتهم الخالدة سجلا ناصعا بالعبر وقصص الفخر والشجاعة بدفاعهم عن وطنهم الغالي».



وأشار الى أن الكويت تشعر بالاعتزاز والفخر بالإنجازات العامة التي تم تحقيقها والتي ساهمت في جعل البلاد واحة للاستقرار والأمن بفضل السياسة الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ولتبقى شامخة عزيزة ولتكون كما يعرفها العالم أجمع كويت الأمن والسلام.



ولفت الى أن ذكرى الأعياد الوطنية تنبض بأجمل الصور الوطنية لتاريخ يصدح بالفداء والتضحية لأبناء الوطن، مبينا انه مع حلول ذكرى العيد الوطني والتحرير يجدد الكويتيون عاما بعد آخر وفاءهم لوطنهم في يوم مجيد ماثل وراسخ في وجدانهم ويعبرون عن حبهم وولائهم للكويت والتفافهم حول قيادتهم.



وابتهل الوزير العوضي إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يعيد الأيام على كل أهل الكويت بأمن واستقرار، وأن يحفظ الكويت من كل مكروه.