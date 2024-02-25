عبدالعزيز الفضلي



بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، اقامت ثانوية ام حبيب بنت العاص القرشية مسابقة العطاء السادسة للاعمال التطوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب



وبحضور مراقب الانشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليميه بدرية السعيدي ورئيس العلاقات الخارجية بجمعية المعلمين فهد الظفيري.

وقالت مديرة الثانوية نبيلة ابراهيم: «ايمانا منا بأهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب والمعلمين لتعزيز دور الفرق التطوعية التي تسعى إلى غرس القيم التربوية في نفوس الطلاب كان لابد علينا من المشاركة في مسابقة العطاء السادسة للعمل التطوعي من خلال اعداد وعمل مشروع تطوعي وطني يهدف إلى المحافظة على البيئة والتي يرجع اثرها الإيجابي لدولتنا الحبيبة الكويت، مشيرة إلى ان ذلك يأتي تزامنا مع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، ومع اهداف التنمية المستدامة 2020-2035.



وأضافت: ومن هذا المنطلق نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفريق «ام حبيب التطوعي» من بناتنا المتعلمات اللاتي اجتهدن في اعداد وتقديم هذا المشروع بقيادة ريم الظفيري ودعم المعلمات المشرفات واخواتهن طالبات المدرسة، فشكرا من القلب لجهودكن، معربة عن بالغ شكرها لأعضاء لجنة لجنة التحكيم من وزارة التربية د.أفنان العثمان وغيداء عبدالهادي وممثل الهيئة العامة للشباب العنود الصبيحي.