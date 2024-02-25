عبدالعزيز الفضلي



قامت نخبة من المعلمات المتقاعدات بزيارة إلى مدرسة «جليب الشيوخ المتوسطة للبنات: سابقاً - سلمي بنت حمزة حالياً»، والتي عملن فيها خلال الثمانينيات والتسعينيات.



وتأتي هذه الزيارة بهدف استعادة ذكريات الزمن الجميل في تلك المدرسة حيث كانت في استقبالهن مديرة المدرسة نهى الرشيدي والهيئة التعليمية والادارية.



وكانت فكرة الزيارة من باشه السهل وزينب الانصاري وليلى وبحضور الموجهات الفنيات للخدمة الاجتماعية فاطمة السعيد ورقية الفرس، اضافة إلى عدد من المعلمات المؤسسات وهن شيخة الحربي ولطيفة الرندي ومنى الداوود وميثة العجمي وفاطمة المطيري ومها المطيري وشاهه الديحاني وفاطمة الكندري ودلال الديحاني ووسمية الرشيدي وهيا العليان ونوف الديحاني ونادية الجمعان ومنيرة المطيري وعايشة الدسم ومشاعل المطيري وسعيدة.



وقامت المعلمات بجولة على مرافق المدرسة وتفقدن الاقسام وتم استرجاع الذكريات الجميلة فيها، ومن ثم تم تقديم برنامج ومسابقات للحضور تخللتها الاناشيد الوطنية، حيث كانت الزيارة لها اثر طيب على الإدارة المدرسية وأيضا في نفوس المعلمات المتقاعدات.