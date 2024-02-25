واصل مانشتسر سيتي ملاحقة ليڤربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث اصبح على بعد نقطة واحدة منه بعد فوزه على مضيفه بورنموث بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.



ونجح السيتي في حسم نتيجة اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 26 مبكرا وتحديدا عند الدقيقة 24 بهدف وحيد سجله المهاجم الإنجليزي فيل فودن.



ورفع السيتي رصيده بهذا الفوز إلى 59 نقطة محتلا بها مركز الوصافة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليڤربول، في حين تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الـ 28 والمركز الـ 14.



وتابع رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا صحوتهم وحققوا الفوز الثاني تواليا بعد السقوط في فخ التعادل أمام ضيفهم تشلسي 1-1 في المرحلة الـ 25.



وأشاد غوارديولا بفودن قائلا «يلعب أفضل كرة قدم رأيتها منه. الجميع ساهم في ذلك وأنا سعيد حقا».



وأضاف غوارديولا، المحبط بسبب قلة وقت الاستعداد لدى فريقه وسط جدول مزدحم، «كان لديهم سبعة أيام للتحضير لهذه المباراة ولكن كان لدينا ثلاثة فقط. هناك فرق تلعب بقدرة تعافي أقل من الفرق الأخرى في الدوري».



وتابع «بشكل عام كانت الطريقة التي دافعنا بها رائعة لأننا كنا بحاجة إليها. عندما لا تتعافى ويكون اللاعبون متعبين، لا يمكنك أن تتوقع أن تكون مثاليا لأنهم بشر».



وتابع «نلعب كل ثلاثة أيام لسنوات، وليس فقط هذا الموسم، سنوات. إنه أمر صعب لكنهم ما زالوا يفوزون. إعجابي بجميع اللاعبين لا يصدق».



من جهه اخرى، أكرم أرسنال وفادة ضيفه نيوكاسل 4-1 وأعاد الفارق إلى نقطة واحدة ونقطتين تواليا عن ليڤربول المتصدر.



ودك ارسنال شباك ضيفه نيوكاسل عبر الهولندي سفن بوتمان (18 خطأ في مرمى فريقه) والألماني كاي هاڤيرتس (24) وبوكايو ساكا (63) والپولندي ياكوب كيفيور (69) مقابل هدف لجو ويلوك (84).



وحقق أرسنال فوزه الثامن عشر هذا الموسم في الدوري والسادس تواليا فرفع رصيده إلى 58 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم.

فولام يصعق يونايتد



وأعاد فولام مضيفه مانشستر يونايتد إلى سكة الهزائم عندما تغلب عليه 2-1 بنكهة نيجيرية.



وسجل المدافع النيجيري كالفن باساي (65) ومواطنه المهاجم أليكس أيوبي (90+7) هدفي فولهام، وهاري ماغواير (89) هدف مانشستر يونايتد.



وضرب فولهام أكثر من عصفور بحجر واحد، فهو أوقف الانتصارات المتتالية لمانشستر يونايتد عند 4 وحرمه من اللحاق بتوتنهام إلى المركز الخامس، كما أوقف سلسلة من 16 مباراة من دون انتصار في الدوري أمام فريق «الشياطين الحمر» وتحديدا منذ تغلبه عليه 3-0 في 19 ديسمبر 2009، كما هو الفوز الأول لفولام على يونايتد بملعب «أولد ترافود» منذ 21 عاما عندما تغلب عليه 3-1 في 25 أكتوبر 2003.

انتصاران لڤيلا وبالاس



وعزز أستون ڤيلا موقعه في المركز الرابع بفوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه نوتنغهام فوريست 4-2.

وحقق كريستال بالاس فوزه الأول في أول مباراة بقيادة مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر، بديل روي هودجسون المستقيل من منصبه مطلع الأسبوع الحالي، عندما تغلب على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، كما تعادل برايتون بعشرة لاعبين مع ضيفه إيڤرتون 1-1.