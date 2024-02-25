حقق فريق الأهلي أمس الاول فوزا كبيرا على مضيفه الطائي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة دوري «روشن» السعودي للمحترفين في كرة القدم.



وافتتح الطائي أهداف اللقاء الذي أقيم على «ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد» في مدينة حائل عن طريق لاعبه الغاني بيرناند مينساه في الدقيقة 43، في حين أدرك التعادل للأهلي مهاجمه البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الثامنة من الوقت الاضافي للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني عاد فيرمينو ليضيف هدفه الآخر والثاني للفريق في الدقيقة 60، فيما عزز لاعبه الجزائري رياض محرز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 82، ليختتم الايڤواري فرانك كيسيه اهداف اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة 88.



وبهذه النتيجة حافظ الأهلي على المركز الثالث برصيد 43 نقطة في سلم ترتيب الدوري فيما بقي رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز الـ 16.