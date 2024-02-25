تمكن المتسابقان الكويتيان فواز كرم وأحمد جعيدان من التتويج بلقبي فئتين مختلفتين بالبطولة العربية لسباقات «دراغ ريس 2024» في العاصمة القطرية الدوحة.



وقال رئيس لجنة سباقات الدراغ رايس في نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات خالد العجيل إن متسابقي النادي فواز كرم واحمد جعيدان نجحا في الحصول على لقب بطل الموسم في فئتي «4.5 اندكس» و«سوبر ستريت بايك» على الترتيب.

وأعرب العجيل عن سعادته بنتائج البطلين إضافة إلى حصول متسابقين آخرين من النادي على مراكز متقدمة في ختام منافسات الجولة السادسة والاخيرة من البطولة.



وأوضح أن متسابقي النادي نجحوا في تصدر المراكز الأولى والصعود إلى منصة التتويج وحافظوا على تفوقهم ونجاحهم في منافسات البطولة التي انطلقت في يناير الماضي.



وأكد أن متسابقي النادي اثبتوا قدرتهم على التفوق والتميز في مختلف مسابقات البطولة والفئات بها، مشيرا إلى ان المتسابقين الفائزين أصبحوا ابطال الموسم في هذه الرياضة.



وأعرب العجيل عن شكره وتقديره لنادي سباق السيارات والدراجات النارية القطري على حسن التنظيم والاستقبال وتكريم نادي باسل الصباح من قبل النادي القطري، معربا عن تمنياته في تحقيق المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة.



يذكر ان البطولة العربية لسباقات «دراغ ريس 2024» تتكون من ست جولات وانطلقت في يناير الماضي واختتمت فجر أمس السبت.