قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي إن لاعب منتخب الكويت للتزلج الحر عبدالرحمن الوهيبي سيشارك في بطولتي سويسرا وفرنسا الدوليتين للتزلج والتي تمنح نقاطا مهمة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة اقامتها في ميلانو (كورتينا 2026).



وذكر أمين سر النادي ومدير اللعبة مشعل فليطح أمس ان اللاعب الوهيبي سيبدأ مشاركته أولا ببطولة سويسرا والتي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الأول من مارس المقبل، فيما ستكون مشاركته في بطولة فرنسا بين الثاني والسابع من ابريل المقبل.



وأوضح فليطح ان اللاعب بدأ معسكرا تدريبيا قويا استعدادا لهذين الاستحقاقين الكبيرين اللذين يقامان تحت اشراف الاتحاد الدولي للتزلج (FIS) وذلك منذ نحو شهر في مرتفعات جبال الألب في فرنسا، على ان يستمر في أوروبا لاستكمال استعداده للبطولة الثانية.

وأشاد بحماس وشغف اللاعب الوهيبي لتحقيق النتيجة المرجوة والتأهل لأهم محفل رياضي للألعاب الشتوية على الاطلاق، مؤكدا ان النادي بقيادة فهيد العجمي حريص على دعم جميع لاعبيه في الالعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها.



يذكر ان الالعاب التي يشرف عليها النادي هي اضافة لعبة التزلج على الجليد (السكي) ألعاب الهوكي على الجليد والكيرلنغ والسرعة على الجليد (سبيد) والاستعراض على الجليد (الفيغر).