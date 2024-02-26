محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها





أبوظبي ـ كونا: هنّأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بأعيادها الوطنية.



وبارك سمو الشيخ محمد بن زايد، على حسابه في منصة «إكس»، لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، «والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعيا الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار».



وذكر سمو الشيخ محمد بن زايد أن «العلاقات الإماراتية ـ الكويتية أخوية وراسخة وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما».



من جهته، كتب سمو الشيخ محمد بن راشد، على حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد.. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها.. وأعاده علينا وعليهم بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة».



وتوجه سمو الشيخ محمد بن راشد نيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها إلى الكويت قيادة وشعبا «بأرفع آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى يوم التحرير الـ 33».



وأضاف «نخص بالتهنئة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه»، سائلا المولى عز وجل «أن يعيد عليكم هذه المناسبة الوطنية الغراء بمزيد من الرخاء والنماء وأن تبقى بلادكم عنوانا للسلام والاستقرار هامتها شامخة ورايتها عالية».