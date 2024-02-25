ياسرالعيلة

أطلق فنان العرب «المطرب الكبير محمد عبده»على النجمة السعودية نرمين محسن لقب «فنانة الوطن» وذلك بعد مشاركتها في «قصة العوجة» التي كتبها سمو الأمير بدر بن عبد المحسن بمناسبة «يوم التأسيس».. ألحان الدكتور والموسيقار طلال وغناها الفنان الكبير محمد عبده وإخراج فطيس بقنة .

وقصة العوجة قصة جسدت ملحمة بناء الدولة السعودية وحجم التحديات التي واجهتها. وهو عمل متكامل، يعد تجسيدا لفترة تاريخية كبيرة كتبت من عبق الإبداع بروح الوطنية.



وأعربت محسن عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير وبهذا اللقب الذي اطلقه عليها فنان بقامة وقيمة المطرب الكبير محمد عبده.

الجدير بالذكر ان النجمة نرمين محسن تتواجد في السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل«حياة جديدة»في تجربه وصفتها محسن بأنها مليئة بالحياة والمحبة والبيئة الفنية الداعمة، والعمل يدور في اطار اجتماعي كوميدي، ويضم نخبة من النجوم منهم النجم حسن عسيري وخالد الفراج وفاطمة الشريف وآخرين.