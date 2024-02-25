بثت قرية «يوم البحار» أجمل صور الحب والانتماء للوطن كعادتها في الأعياد الوطنية للكويت من خلال أحيائها الموروث الثقافي والشعبي للكويتيين.



وقرية «يوم البحار» مكان يرمز إلى تراث الكويت البحري وتاريخها العريق في رحلات الغوص والسفر، وتخليدا لهذا التاريخ يتخلل القرية فعاليات وأنشطة متنوعة تبعث الفخر والعزة في قلوب الشعب الكويتي وتبين حضارة الكويت وتاريخها للمقيمين والزوار من مختلف الدول.



ومن صور التعبير ارتداء زي الآباء والأجداد من قبل الفرق الوطنية الكويتية المشاركة، وأداء الرقصات الشعبية مع رفع الأعلام وإنشاد الأغاني الوطنية، ومشاركة الأطفال في تشجيع الفرق برفع الأعلام، وارتداء البنات للفساتين المزينة بألوان العلم الكويتي التي تبين حب الوطن والاعتزاز فيه.