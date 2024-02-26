د.الطريجي: بلادنا سبّاقة بتكريم من يعطي ويخلص في عمله لخدمة المجتمع

الكباريتي: الكويت صاحبة الكلمة الحق والأثر الذي ما غاب في وجدان كل عربي حر

عبدالعزيز الفضلي



في يوم وطني سطر فيه الأشقاء العرب أسمى اوجه التكاتف والتلاحم والتهاني للكويت اميرا وحكومة وشعبا في اعيادها الوطنية، حيث اقامت جمعية الكشافة الكويتية، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، احتفالية كبرى اشتملت على تكريم اكثر من 100 رائد ورائدة في الوطن العربي وذلك ضمن فعاليات ملتقى الكويت لتكريم الرواد العرب برعاية ابراهيم البغلي.



وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، في تصريح للصحافيين: بمناسبة احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية، وجدنا شيئا مهما بمشاركة الدول الخليجية والعربية في احتفالاتنا فتمت دعوة الاشقاء لزيارة الكويت من خلال اقامة هذا الملتقى وتكريم اكثر من 100 رائد ورائدة من القيادات الكشفية والارشادية التي خدمت هذه الحركة التطوعية الإنسانية، مشيرا إلى ان الكويت ولله الحمد دائما سباقة في تكريم من يعطي ويخلص في عمله لخدمة المجتمع.



وكشف د.الطريجي عن الانشطة المستقبلية، حيث ستقام في 28 ابريل المقبل دورة في القيادة الاستراتيجية، دعونا إليها عددا من الدول الخليجية والعربية ويقدمها مجموعة من المختصين والخبراء، لافتا إلى اقامة ملتقى للرواد في سلطنة عمان الشقيقة ايضا في اغسطس المقبل، وكذلك دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة جميعها خلال العام الحالي بإذن الله.



وكان معتز الكباريتي من المملكة الاردنية الهاشمية ألقى كلمة المكرمين، وقال فيها: يشرفني، ويزيدني سعادة، أن أقف اليوم أمامكم ممثلا عن المكرمين من رواد ورائدات الوطن العربي الكبير، الذي ينبض بقلب واحد ويخفق بنبض واحد تجمعنا فيه مناسبة كريمة في بقعة طاهرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها، إنها الكويت يا سادة دولة العز والفخر والتقدم والازدهار، إنها الكويت صاحبة الكلمة الحق، صاحبة الأثر الذي ما غاب في وجدان كل عربي حر، مشيرا الى اننا اجتمعنا اليوم على أرضها وتحت سمائها وبين أهلها الذين لطالما كانوا أهلا لنا وحضنا دافئا يجمعنا اليوم، ذكرى الاستقلال، ذكرى الفخار، ذكرى العز، والشموخ، يوم أن نالت الكويت استقلالها في نوفمبر عام 1961 في عهد أمير وقائد البلاد الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، لتخط باستقلالها طريقا نحو المعالي نحو البناء والتميز، فهنيئا لنا بالكويت ومجدها العالي.. نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللشعب الكويتي.



وأضاف: اليوم نشارككم احتفالاتكم وأعيادكم الوطنية بكل حب وإخاء أدامها الله عليكم.



وتقدم الكباريتي بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، كما شكر روابط وجمعيات الكشافة على ترشيحهم لهذه النخبة من رواد ورائدات الوطن العربي، وكل من ساهم في هذا التكريم، سائلا الله عز وجل أن نجتمع قريبا في فلسطين الحبيبة وهي حرة مستقلة محررة من يد اليهود المحتلين الغاصبين بعز عزيز أو بذل ذليل.

تكريم أبطال آسيا



وشهد الحفل تكريم الوفد القطري بمناسبة حصول دولة قطر الشقيقة على كأس الامم الآسيوية لكرة القدم، كما تم تكريم الوفد الاردني لحصول الاردن على المركز الثاني في البطولة ذاتها.