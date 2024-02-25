هزم ستاد بريست مضيفه ستراسبورغ بثلاثة اهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الاول في ستاد «المينو» ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



تقدم بريست بهدف سجله لاعب الوسط الفرنسي مهدي كامارا في الدقيقة 33، فيما استطاع ان يعزز موقفه بهدف ثان بمساعدة مارتن ساتريانو في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني استطاع كامارا ان يحرز هدفه الثالث لفريقه من ضربة جزاء وذلك في الدقيقة 60.



وبهذه النتيجة، استقر ستاد بريست في وصافة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 43 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصدارة، بينما يقع فريق ستراسبورغ في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.